В Татарстане разработали порядок участия чиновников в управлении компаниями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Татарстана планируют утвердить порядок участия региональных чиновников в управлении коммерческими организациями. Речь идет о компаниях, более 50% акций которых принадлежат государственным корпорациям. Согласно документу, разработанному Кабмином республики, гражданские госслужащие при соблюдении определенных условий смогут работать в таких организациях в качестве членов коллегиального органа управления. С какими ограничениями они смогут встретиться и какие правила им предстоит соблюдать, — в материале «Реального времени».

Чиновники смогут работать лишь на безвозмездной основе

В конце прошлого месяца раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в статью 14 республиканского закона «О государственной гражданской службе». Он разрешает республиканским чиновникам участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией если более 50% ее акций (долей) находятся в собственности госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании. До этого момента татарстанские госслужащие могли выполнять иную оплачиваемую работу, но только если это не влекло конфликта интересов.

Для реализации новых норм в правительстве был разработан порядок, определяющий саму процедуру участия чиновников в управлении таких компаний. Основные пункты этого документа выглядят следующим образом:

госслужащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа до получения разрешения нанимателя участвовать в управлении организацией или в случае отказа;

участие госслужащего в управлении организацией не допускается в случае, если оно приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей;

участие в управлении осуществляется на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени;

государственный служащий, имеющий намерение участвовать в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала такого участия направляет нанимателя ходатайство о разрешении.

К ходатайству прилагаются копия учредительного документа организации, а также копия положения о коллегиальном органе управления (при наличии такого положения). Кадровое подразделение компании принимает и регистрирует документы, а далее проводит процедуру рассмотрения, в которой участвуют органы, отвечающие за профилактику коррупционных правонарушений.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госслужащий может быть отстранен от управления за получение подарка

В случае, если чиновник допустил какие-либо нарушения или узнал о том, что они могли быть допущены, то он должен уведомить о них своего нанимателя. В последствии его заявление может быть отозвано, а сам он может получить дисциплинарное наказание. К числу таких нарушений относят:

представление недостоверных сведений и подложных документов при подаче ходатайства;

использование должностных полномочий в интересах организации;

сообщение работникам организации, в управлении которой он участвует, сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну;

использование служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в интересах организации;

получение от организации подарков, вознаграждений (денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, услуг, результатов работ, объектов интеллектуальной собственности), кредитов и займов;

оплата организацией полученных им товаров, услуг, результатов работ, непосредственно не предназначенных и не используемых для выполнения функций по управлению организацией.

Запрет на участие государственных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями является федеральным. Он установлен законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Однако в этом же законе имеется статья №17, где подпунктом «В» пункта №3 устанавливается и это самое исключение. Поэтому изменения 14-й статье республиканского закона «О государственной гражданской службе» не являются чем-то абсолютно новым.

«Золотая акция» или как еще государство может влиять на управление бизнесом

Исключение из запрета на управление коммерческими организациями является не единственным фактом соприкосновения государства и компаний. Вместе с этим существует и право «золотой акции». Впервые этот термин появился в российском законодательстве в президентском указе «О мерах по реализации политики при приватизации государственных предприятий» от 1992 года. Согласно документу, «золотой акцией» называлась ценная бумага, которая находилась в собственности государства, а выпуском занималось правительство. Благодаря ей государство или государственная корпорация могут иметь решающий голос в вопросах управления.

Такая мера была необходима для предприятий, которые ранее принадлежали государству, но входе определенных событий были переданы частным предпринимателям. То есть в настоящее время государственная доля в этих компаниях находится на уровне 34-35%. Например, «Первый канал», аэропорт Внуково, «Ростелеком» и другие. Государство не имеет в них никакого имущества и не может вмешиваться в дела, но имеет право накладывать вето на ключевые решения: реорганизация, ликвидация, изменения в уставном капитале и проведение крупных сделок.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Таким образом, бизнесмены не смогут выдать предполагаемому противнику государственные тайны, связанные с оборонной промышленностью и стратегическими объектами. При этом в компаниях с участием иностранных инвесторов государство, как правило, не может участвовать в голосовании: в этом случае «золотая акция» предоставляет возможность влиять на уже принятые решения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин