Цена куриного мяса в России побила исторический рекорд

В России средняя цена килограмма куриного мяса выросла до 196,93 рубля — это исторический рекорд, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.



Нынешняя цена на курицу значительно превышает показатель прошлого максимума, зафиксированного в апреле 2022 года, — 190,85 рубля за кг. В июне стоимость курицы составляла 193,48 рубля — за месяц цена выросла на 6,8%.

Согласно данным аналитической компании Emeat, куриное мясо в магазинах продается по более высокой цене — в среднем по 270 рублей за кг. Разброс цен — от 200 до 350 рублей.

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил рост цен на мясо курицы повышением цен компонентов кормовых добавок, расходников и оборудования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко