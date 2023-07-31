Мэрия Казани хочет провести ремонт брусчатки на улице Баумана, но на это нет денег

Власти Казани собираются провести ремонт брусчатки на улице Баумана — на участке от ул.Чернышевского до ул.Профсоюзной. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе исполкома города.

— Капитальный ремонт покрытия из брусчатки на указанном участке ул.Баумана будет выполнен при условии выделения денежных средств, — говорится в сообщении.

Ожидается, что ремонт будет проведен на следующий год. Локальный же ремонт брусчатого покрытия сделают до октября этого года. Работы будут проводиться в рамках подготовки улицы к зиме.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, владельцы заведений на улице Баумана предложили мэру города Ильсуру Метшину создать на ней «модный квартал». По задумке бизнесменов, казанские производители одежды смогут представить там свою продукцию.

Кроме этого, на встрече с главой города было озвучено предложение по преобразованию участка улицы Кави Наджми на пересечении с улицей Баумана в творческое пространство. Также Метшину было предложено обеспечить на Баумана инфраструктуру для проведения мероприятий, а еще благоустроить территорию мастерской «Кот Казанский», в этой части улицы проводятся мастер-классы ремесленников.

Добавим, что, по информации исполкома города, в 2022 году на Баумана было высажено 3795 кустарников, заменено 2760 кв.м брусчатки на разрушенных участках, отремонтировано 72 опоры освещения и заменено 144 светодиодных светильника, рассказал глава администрации районов. Было дополнительно установлено 20 скамеек различных видов, 9 сферических вазонов и 40 урн.

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Артур Казанцев