Экс-главе двух районов Казани не удалось добиться отмены своего увольнения в кассации

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Сегодня в Самаре решался вопрос о законности судебных решений, на основании которых исполкому Казани пришлось расторгнуть трудовой договор с главой Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым с формулировкой «по утрате доверия». Попытка ответчика добиться отмены данных постановлений в Шестом кассационном суде оказалась безуспешной, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Напомним, 1 декабря 2023 года Вахитовский райсуд Казани по иску прокурора РТ признал незаконным бездействие муниципальной власти и обязал главу исполкома уволить Миронова по утрате доверия. 18 марта 2024-го исполком сообщил о выполнении данного решения — после того как Верховный суд Татарстана поддержал выводы нижестоящей инстанции.

Сегодня в Шестом КСОЮ рассмотрели кассационную жалобу по этому делу и оснований для отмены или поправок в актах двух инстанций не нашли.

По данным источников «Реального времени», на это заседание в Самару Сергей Миронов ездил лично и в своем выступлении пытался убедить кассационную инстанцию, что на момент подписания целого пакета подготовленных подчиненными документов вообще не знал, что один из них подписывает в интересах своих родственников и дает добро на перепланировку помещений (для сдачи в аренду под будущий магазин «Пятерочка», — прим. ред.). А отсутствие в декларации информации о доходах жены от сдачи имущества в аренду объяснял тем, что его забыли об этом проинформировать.