Татарстанские туристы стали чаще ездить в Китай и реже в Египет

Фото: Максим Платонов

В 2024 году жители Татарстана стали чаще ездить в Китай и реже в Египет. С января по май число туристов из республики в КНР выросло более чем в три раза, и эта страна вошла в топ-10 популярных зарубежных направлений этого года, говорится в исследовании Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов (есть в распоряжении «Реального времени»).

Турция продолжает лидировать среди самых востребованных заграничных направлений. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли Казахстан (-16%) и ОАЭ (-13%).

Четвертую строчку занимает Египет, но интерес к этому направлению снизился на 37%. Далее следуют Беларусь (+21%) и Грузия (+5%). Седьмое место занимает Китай, где число поездок из Татарстана выросло в 3,4 раза.

Также путешественники из республики проявляют интерес к другим дальним направлениям. В основном растет популярность стран Азии и Африки. Например, популярность Мальдив у туристов из Татарстана выросла в 5 раз, Туниса и Малайзии — в 2 раза, Марокко — в 1,5 раза.

В заграничных поездках татарстанцы чаще всего пользуются мессенджером Telegram. Это приложение стало самым популярным в роуминге, а активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 48%. В VK в путешествии стали заходить на 29% чаще. Замыкает первую тройку YouTube со снижением в 9%. Кроме того, путешественники часто пользуются музыкальными и картографическими сервисами.

Стоит подчеркнуть, что внутренний туристический поток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек. Это максимальное значение за последние 5 лет, оно на 32% больше, чем в 2019 году.

Разиль Самигуллин