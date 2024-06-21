«Дальше поднимать цену сочли нерациональным»: Эдуард Колтун уступил конкуренту особняк XIX века

В Казани выставленный за рубль памятник ушел с молотка за 44 миллиона, за него бились два реставратора

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Кировском районе Казани продали с торгов старинный особняк возрастом старше ста лет. Здание в статусе объекта культурного наследия на улице 25-го Октября, рядом с парком Петрова, раньше занимала налоговая инспекция. Республика выставляла памятник на аукцион за рубль, а продала за 44 млн рублей одной из столичных компаний, занятых в области реставрации ОКН. Торговавшийся с ней казанский девелопер Эдуард Колтун не стал перебивать цену конкурента. Подробности — в материале «Реального времени».



Бывшую налоговую купил владелец «ОСК»



Нового собственника обрело бывшее здание налоговой в Кировском районе. Исторический особняк на улице 25 Октября, 5 выкупила казанская фирма «Прадо» Евгения Крючкова — владельца «Объединенной строительной компании» (ОСК), одного из ведущих игроков на рынке реставрационных работ в Татарстане. На его счету — проекты реставрации, участие в восстановлении и исследовании многих знаковых памятников в республике: Алафузовский театр, Дом Дротоевского, башня Сююмбике, Болгарский музей-заповедник, музей Державина в Лаишево, старейший деревянный православный храм РТ — Михаило-Архангельская церковь, а также несколько мечетей — Марджани, Бурнаевская и другие.

Выкупленное фирмой сооружение — тоже объект культурного наследия регионального значения «Административное здание», конца XIX — начала XX веков. В Минземимущества РТ выставили его на торги за рубль, а бенефициару компании «ОСК» оно досталось за 43,9 млн рублей. В лот входило только само двухэтажное нежилое здание площадью 914,3 кв. м. Земельный участок в 3,4 тысячи кв. м, согласно условиям контракта, собственник должен арендовать у республики. Договор аренды заключается сроком на 7 лет, плата составит 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса.

До продажи здание пустовало несколько лет. Межрайонная инспекция ФНС №19, которая здесь размещалась, переехала в новый офис. Пустующее помещение законсервировали, а летом 2022 года его в числе других исторических объектов осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов — тогда же обсуждали дальнейшую судьбу ОКН.

«По контракту есть обязательства по реставрации, и она будет»

Шаг конкурса на аукционе с начальной ценой в 1 рубль составлял 3 379 907 рублей. При этом организаторы предупреждали, что цена договора после завершения торгов будет увеличена на сумму НДС. Лот ушел за 43,9 млн рублей или по 48,8 тыс. руб./кв. м. «Реальному времени» удалось связаться с победителем аукциона, но обсуждать стоимость ОКН и его дальнейшее приспособление он оказался не готов:

— Я по этому поводу комментарии не даю. По государственному контракту есть обязательства по реставрации, и она будет проведена, а вот больше ничего пока говорить не могу. Потому что это только-только произошло, и какие-то моменты сейчас проговаривать не имеет смысла. Давайте обсудим планы и остальное, когда будет публикация по проекту реставрации на сайте Комитета РТ по охране ОКН, — ответил Евгений Крючков.

Всего на аукцион заявилось три участника, но торговались только два: вышеназванная фирма «Прада» и еще одна казанская компания «Сити Эстейт» опытного реставратора, директора девелоперской компании «Основа» Эдуарда Колтуна, который восстанавливает исторический комплекс в центре города «Хлебный базар». От него поступило предпоследнее предложение о цене имущества в ходе торгов.

— Мы 27 лет занимаемся реставрацией и управлением объектами культурного наследия, а поскольку это тоже ОКН, проявили интерес. Отслеживали информацию на торгах, съездили, посмотрели и оценили здание. Рассчитали планируемые инвестиции, сроки окупаемости и оформления необходимой документации. Вот и поучаствовали в торгах, — рассказал Эдуард Колтун.

Здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, но участников аукциона это не отпугнуло: «Вы знаете, у нас в целом по стране объекты культурного наследия все в таком состоянии». Что касается последнего предложения конкурента (43,9 млн рублей), девелопер не стал перебивать эту цену: «Мы поставили для себя максимальную планку, чисто прагматично определили цену и шли до нее. Дальше поднимать цену сочли нерациональным. Для нас, исходя из наших интересов и принципов работы, это было бы уже нерентабельным. И то, мы еще на два-три шага подняли цену даже выше верхней планки».

«В случае с ОКН важно, чтобы объект жил, а не пустовал и не разрушался»

Памятнику предстоит масштабная реставрация — процесс с учетом статуса ОКН небыстрый и затратный. В дальнейшем собственник определит варианты его современного приспособления. Но, скорее всего, особняк сохранит свою функцию административного здания.

— Локация, с одной стороны, интересная, с другой — непростая. Да, рядом парк Петрова, но здесь же депрессивные старые хрущевки. Район на данный момент не сильно развитый и созидательный, хотя планы по развитию этой территории у города серьезные. У застройщиков тоже есть планы по развитию этой части Казани, поэтому там можно создать офисы. Мы думали приспособить под офисное помещение. Но можно разместить и гостиницу — центр города недалеко, — заключил Эдуард Колтун.

Несмотря на сложную локацию и состояние самого памятника, даже невооруженным взглядом видно, что он потребует много капиталовложений, опрошенные «Реальным временем» эксперты не считают цену сделки завышенной.

— Вообще, на первый взгляд это небольшая стоимость, исходя из стоимости квадратных метров. Но учитывая, что это было в открытом аукционе и у всех была большая возможность приобрести это помещение, а также учитывая его локацию, не у всех популярную, думаю, что стоимость приемлемая. И вообще, в случае с ОКН очень важно, чтобы объект жил, а не пустовал и не разрушался, — выразила мнение руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Согласен с коллегой в оценке стоимости недвижимости и генеральный директор АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. Кроме того, и расположение объекта эксперт считает вполне привлекательным.



— Локация очень даже неплохая. Там рядом жилой массив, недалеко строят жилой комплекс. Это Кировский район, все очень близко к центру города. Сам по себе объект классный, цена — 48 тысяч рублей за квадратный метр — низкая, это не рынок. На мой взгляд, это хорошее предложение. В центре города подобные особняки могут стоить и 100, и 150 тысяч за «квадрат» в зависимости от состояния. В целом общая себестоимость у них может выскочить и за 300 тысяч за «квадрат» с учетом себестоимости объекта и ремонта, и такое есть, — отметил собеседник издания.

При этом затраты на реставрацию в городе, по его словам, начинаются от 80 тысяч рублей за «квадрат». Свои сложности накладывает и статус ОКН, к собственнику памятника предъявляется много требований по сохранению объекта. «Во-первых, там проектная организация должна быть лицензирована именно под работу с памятниками архитектуры. Во-вторых, работать должна специализированная компания, используя специфические материалы. Одни деревянные окна — дорогое удовольствие, а памятник с пластиком быть не может. В любом случае реставрация дороже, чем обычный ремонт», — пояснил Владимир Шайхиев.

