Компания из Татарстана задолжала работникам 8 млн рублей заработной платы
Компания из Татарстана задолжала работникам 8 млн рублей заработной платы. После вмешательства прокуратуры Верхнеуслонского района трудовые права работников предприятия восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного органа Татарстана.
Установлено, что компания ООО «Оргнефтехим Айти» не выплатила зарплату 40 сотрудникам за март — апрель 2024 года. Таким образом, долг по заработной плате превысил 8 млн рублей.
Прокуратура Верхнеуслонского района в результате проверки внесла в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Стоит напомнить, что в начале года АО «Судоходная компания «Татфлот» не уплатила страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Совокупно организация удержала выплаты 760 работникам на сумму более 8 млн рублей.
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