РБК: После отмены льготных программ средний платеж по ипотеке за однушку в Казани составит 105 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

После отмены льготных программ средний платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в Казани по рыночной ставке составит 105 тысяч рублей. До отмены льгот средний показатель ежемесячного платежа составлял 46,8 тысячи рублей, сообщает РБК.

Согласно аналитике сервиса ЦИАН платежи по ипотеке за однокомнатную квартиру после завершения льготных программ на новостройки в крупных городах вырастет в 2,25 раза. Стоит учитывать, что данные расчеты приблизительные, поскольку по рыночной ипотеке, в отличие от льготной, нет жестких требований по сумме кредита и первому взносу.

Стоит подчеркнуть, что в начале июня глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отмена массовой льготной ипотечной госпрограммы на новостройки под 8% не вызовет провала строительного рынка и массового высвобождения рабочих.

Разиль Самигуллин