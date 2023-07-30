В Казани из-за урагана произошло 129 аварий на сетях электроснабжения, упали 165 деревьев и крупных веток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани продолжают ликвидировать последствия урагана, случившегося вечером 29 июля. Сильный ветер повредил кровли 15 зданий, повалил 165 деревьев и крупных веток, а также привел к 129 авариям на сетях электроснабжения.

Последствия урагана в столице Татарстана устраняют 75 бригад — 269 человек.

Из упавших деревьев и крупных веток убрано 116, сообщили в мэрии Казани. В первую очередь убирают обрушившиеся на дороги. Восстановлено 11 из 15 пострадавших из-за сильного ветра крыш. Большинство аварий на сетях электроснабжения также устранено — на 117 участках.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, ураган 29 июля обрушился не только на Татарстан, но и еще на семь регионов Приволжского федерального округа. В результате пострадали почти 80 человек, в том числе восемь граждан погибли в соседней Республике Марий Эл. Среди них три татарстанца.



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Татьяна Демина