В Казани попытались поджечь еще один военкомат

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Казани произошла вторая за последние три дня попытка поджечь военкомат. Целью на этот раз стало здание по ул. Аэропортовской.

Сообщение из военкомата в дежурную часть поступило 31 июля в 15.25, сообщает источник «Реального времени».

Попытка поджога военкомата в Казани произошла и вечером 29 июля. По предварительным данным, 62-летняя женщина пришла к зданию военного комиссариата Кировского и Московского районов на ул. Кызыл-Армейской, облила стену бензином и подожгла ее.



По версии следствия, пенсионерка поверила мошенникам — она взяла кредиты в нескольких банках и 25 июля перевела им 2,2 млн рублей. Позже злоумышленники стали угрожать ей, заявляли, что знают, где живет ее дочь. Женщине сказали поджечь военкомат, «чтобы дочь осталась жива».



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Татьяна Демина, Ирина Плотникова