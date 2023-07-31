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Медаль «За особые успехи в учении» в Казани получили 11,9% выпускников 11 классов

08:59, 31.07.2023
Медаль «За особые успехи в учении» в Казани получили 11,9% выпускников 11 классов
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году в Казани медаль «За особые успехи в учении» получили 717 одиннадцатиклассников, или 11,9% от общего числа выпускников 11 классов. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Основную школу с отличием в этом году окончили 857 детей. Это 6,7% от общего числа выпускников 9-х классов школ Казани.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в 2023 году результаты выпускников 11 классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике оказались выше среднероссийских. По русскому языку их средний балл составил 71,65, по профильной математике — 63,59

Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 90 выпускников школ Казани, что на шесть больше, чем в прошлом году. Самое большое количество стобалльных результатов они получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Управление образования Исполнительного комитета г.Казани

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