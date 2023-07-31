Медаль «За особые успехи в учении» в Казани получили 11,9% выпускников 11 классов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году в Казани медаль «За особые успехи в учении» получили 717 одиннадцатиклассников, или 11,9% от общего числа выпускников 11 классов. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.



Основную школу с отличием в этом году окончили 857 детей. Это 6,7% от общего числа выпускников 9-х классов школ Казани.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в 2023 году результаты выпускников 11 классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике оказались выше среднероссийских. По русскому языку их средний балл составил 71,65, по профильной математике — 63,59



Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 90 выпускников школ Казани, что на шесть больше, чем в прошлом году. Самое большое количество стобалльных результатов они получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина