Бизнес-обзор: Татарстан продал бывший шинный бизнес «Татнефти» москвичам

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 14-я

Фото: Максим Платонов

Самую крупную сделку в первую неделю лета провела республика — продала московской компании шесть предприятий шинного комплекса, которые ранее выкупила у «Татнефти». Контролируемый правительством Татарстана «Татнефтехиминвест-холдинг» больше не является собственником этих шинных производств, следует из открытых данных. Также в эти дни появились сообщения о намерении питерцев обанкротить Зеленодольский завод им. Горького, смене руководства на Лениногорском механическом заводе и уходе бенефициара татарстанского дилера УАЗа. Подробнее — в новом обзоре «Реального времени».



Республика продала шинный бизнес «Татнефти»



Под конец текущей недели в Татарстане стало известно о продаже республикой шинного комплекса, выкупленного у «Татнефти». Речь идет о шести крупных предприятиях, таких как ООО «Татшина» (прежнее наименование ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Торговый дом «Кама», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть».

Бенефициаром всех этих компаний с 6 июня 2024 года стало московское АО «Воронеж. Искусственный интеллект» Марины Стрельцовой, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Обществу нет и года — его создали в ноябре 2023-го. За Стрельцовой других бизнесов не значится, достоверной информации о ней в открытых источниках нет. Московская компания «Воронеж. ИИ», которой она владеет, специализируется в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Под конец текущей недели в Татарстане стало известно о продаже республикой шинного комплекса, выкупленного у «Татнефти». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сама «Татнефть» продала шинный бизнес республике в июне 2022 года. Сделку оформили с АО «Татнефтехиминвест-холдинг», который находится под контролем правительства Татарстана. Стоимость активов нефтяники тогда оценили в 35,5 млрд рублей.

Размер и условия нового соглашения о продаже шести предприятий: между АО «ТНХИ-Х» и предпринимательницей — неизвестны, ни одна из сторон публично об этом не заявила.

Вдове директора «Майского» перешла доля мужа, бенефициар дилера УАЗа вышел из бизнеса

В четверг появилась информация о новой совладелице тепличного комбината «Майский» — долю покойного главы предприятия, депутата Госсовета РТ Ильшата Ганиева (51%) унаследовала его супруга Чачка Закиевна Ганиева. Легендарный руководитель комбината скончался в ноябре прошлого года, его именем хотят назвать производство. Месяцем ранее в «Майском» появились и другие совладельцы, как рассказывало наше издание.

В этот же день один из старейших официальных дилеров УАЗа в Казани и Татарстане — компания «УАЗ-Авто», зарегистрированная в Тюлячах — потерял своего основного собственника. Последние 8 лет фирма принадлежала Иреку Магизову (60%) и Марии Галеевой (40%), но с 6 июня доля Магизова перешла самому обществу. На сегодня у бизнесмена осталась одна компания — это фирма по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей ООО «Атмосфера» с оборотом 49 млн рублей в том же районе.



Один из старейших официальных дилеров УАЗа в Казани и Татарстане — компания «УАЗ-Авто» — потерял своего основного собственника. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Что касается ООО «УАЗ-Авто», его выручка по итогам прошлого года превысила полмиллиарда рублей — 570,2 млн, а чистая прибыль составила 2,9 млн рублей.

Новый шеф ЛМЗ и угроза банкротством зеленодольским судостроителям

В среду на Лениногорский механический завод пришло новое руководство. Прежний бессменный директор и владелец Олег Якушкин, основавший предприятие 20 лет назад, уступил свое кресло Константину Павлову, одному из новых бенефициаров ЛМЗ. С конца мая Лениногорский завод принадлежит казанскому ООО «Ар Си Эр» известного челнинского предпринимателя Сергея Ключникова, владельца НПО «Ростар» по производству запчастей для грузовых машин. У Ключникова в «Ар Си Эр» — 71%, у Павлова — 29%.

ЛМЗ был создан в ноябре 2004 года, производил и поставлял автокомпоненты на сборочное производство КАМАЗа. У предприятия две производственные площадки — в Лениногорске и Набережных Челнах. Завод выпускает насосы масляные, кронштейны, кольца, рычаги переключения передач, элементы фильтрующие воздушные и другую продукцию для большегрузов.

Между тем другому татарстанскому предприятию — Зеленодольскому заводу им. Горького — на этой неделе пригрозили банкротством.



Зеленодольскому заводу имени Горького на этой неделе пригрозили банкротством. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, по данным Федресурса, петербургское ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» 6 июня заявил о намерении обратиться в суд с соответствующим заявлением в адрес судостроителей республики.

О размере претензий питерцев пока не сообщается, но в картотеке татарстанского арбитража есть несколько гражданских дел, открытых по заявлению МЗ «Арсенал». Большинство из них, 8 из 10, были приняты в производство в течение прошлого года. Иск с наиболее крупной суммой требований к зеленодольцам в 81,5 млн рублей рассмотрели осенью. Питерцы требовали полностью расплатиться за поставленные татарстанскому заводу корабельные артиллерийские установки и выиграли дело.