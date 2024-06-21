Рустам Минниханов: «Татарстан — один из ведущих, промышленно развитых и инновационных регионов России»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Учредительного Собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которое проходит в Казани с 21 по 23 июня.

Рустам Минниханов зачитал приветствие президента России Владимира Путина делегатам форума. Глава Государства подчеркнул важность такого общения для обмена опытом и установления новых контактов между руководителями органов местного самоуправления. Путин также выразил уверенность, что форум даст старт новым перспективным инициативам, а выработанные рекомендации послужат укреплению многоплановых отношений на благо народов стран-участниц.

— Консолидация усилий на уровне городов поможет разработать инновационные подходы к существующим вызовам и созданию новых моделей устойчивого развития. Сегодня в этом зале представители местных властей со всех уголков мира принимают решение об учреждении Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Уверен, ее деятельность будет служить на благо жителей всех городов и регионов, внесет достойный вклад в укрепление мира и стабильности на планете, — добавил раис Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что города становятся двигателями экономического роста и инноваций, а международное сотрудничество местных властей способствует обмену передовым опытом. Он также подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих, промышленно развитых и инновационных регионов Российской Федерации. Республика активно участвует в реализации внешней политики РФ, направленной на построение справедливого многополярного мироустройства.

Столица Татарстана, Казань, успешно развивается и занимает ведущие места во многих национальных рейтингах. В этом году она выбрана местом проведения Саммита стран БРИКС. По мнению раиса республики, это большая честь, серьезный вызов и огромная ответственность. Мощная динамика фактически превратила пространство БРИКС в объединение стран, которые обеспечивают развитие современного человечества в целом. Сегодня есть хорошие возможности для укрепления горизонтальных региональных и муниципальных связей внутри этого влиятельного объединения.

Стоит напомнить, что сегодня в Казани прошло первое учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+. В нем приняли участие руководители ассоциаций местных властей, которые представляют города своей страны.

Разиль Самигуллин