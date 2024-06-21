В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Фото: Дарья Пинегина

Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в России нежелательными. Также запрет будет распространяться на ресурсы организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. Текст документа размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в закон «О рекламе», установив запрет на распространение рекламы на указанных ресурсах. Кроме того, запрет предлагается распространить на информационные ресурсы, доступ к которым ограничен по закону РФ.

Авторы инициативы отмечают, что мониторинг противоправных информационных ресурсов показал продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ. Это позволяет владельцам таких ресурсов получать доходы от распространения рекламы, которые могут составлять от 50 до 90% совокупной выручки.

Стоит подчеркнуть, что 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов. Кроме того, запрещается размещать рекламу иноагентов.

Разиль Самигуллин