Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в 13—15% для «удаленщиков»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки налога на доходы физических лиц в 13—15% для сотрудников, которые удаленно работают на отечественные компании в стране и за ее пределами. Поправки вносятся в Налоговый кодекс.

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ 13—15% для сотрудников, которые работают на российские компании дистанционно как в России, так и за границей, 21 июля. Документ одобрил Совет Федерации.



— Сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то она, как налоговый агент, должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Но когда сотрудник работает удаленно, компаниям сложно проверять, является ли он российским налоговым резидентом. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решили унифицировать, — рассказывал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении доходов штатных сотрудников новые нормы должны вступить в силу со следующего года 2024 года. На фрилансеров она распространится с 2025 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина