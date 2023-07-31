Татарстан отменил ограничения и меры поддержки COVID-19 — почти сто документов утратили силу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмена мер соцподдержки и поддержки учреждений культуры

Власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, которые были введены в период коронавируса. Всего в республике было прекращено действие 88 документов. Постановление было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Так, например, завершилось действие постановления №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по пpeдoтвpaщeнию распространения в Татарстане новой коронавирусной инфекции». Согласно этому документу, в республике в свое время вводились определенные ограничения — самоизоляция, QR-коды, запрет на посещение религиозных объектов, приостановка работы ночных клубов, обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение дистанции, запрет на курение кальянов, ограничение на посещение МФЦ, ограничение по наполнению ЗАГСов и кинотеатров и т.д. По мере улучшения обстановки данные ограничения постепенно снимались.

Также признаны утратившими силу следующие документы:

«О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки»;

«Об условиях отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Татарстана»;

«О порядке подготовки и представления проектов актов и иных документов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Татарстане»;

«О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Татарстана»;

«Об определении исполнительных органов государственной власти Татарстана, уполномоченных на выдачу документов о подтверждении целевого назначения товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации для реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение новой коронавирусной инфекции»;

«Об утверждении Порядка финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 2020 году и Порядка предоставления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID— 19, в 2020 году»;

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Об особом режиме работы в государственных стационарных организациях социального обслуживания»;

«О мероприятиях по организации питания и предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

«О мерах поддержки государственных учреждений культуры Татарстана в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» в целях финансового обеспечения затрат по оказанию в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;

«Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан, возникающих при осуществлении оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных Татарстаном расходов на указанные цели»;

«О мероприятиях по организации питания и предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни- тельную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из rpyпп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

«О мерах по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Татарстана»;

«Об утверждении Порядка финансового обеспечения расходных обязательств Татарстана, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID—19, в 2020 году и Порядка предоставления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 2020 году)»;

«О формировании перечня налогоплательщиков, представивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Татарстана»;

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Об использовании в 2022 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Татарстана в целях софинансирования расходных обязательств республики, возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вируснои инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»;

«О Порядке подготовки и представления проектов актов и иных документов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Татарстане»;



«Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения, в части возмещения затрат юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городском и (или) пригородном сообщении, метрополитеном, по оплате труда работников, осуществляющих проверку наличия у пассажиров персональных QR-кодов, под- тверждаюіцих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания, действующих персональных QR-кодов, подтверждающих наличие медицинских противопоказаний к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции»;

«Об утверждении Порядка финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, и Порядка предоставления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавируса».

В Татарстане уже отменили режим повышенной готовности

В июне этого года в Татарстане уже отменили режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики. Он также вводился из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, как и риск распространения вируса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сам же режим вводился еще в 2020 году по поручению Рустама Минниханова. Действовал он до особого распоряжения.

Подъем заболеваемости в России ждут осенью

Тем временем, как сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, подъем заболеваемость в России COVID-19 ожидается уже этой осенью. По ее словам, российские власти уже готовятся к росту числа заболевших. Но с момента начала пандемии это стало привычным явлением.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозам Поповой, после окончания лета в стране вырастет заболеваемость и другими острыми респираторными заболеваниями.

Заметим, что в республике все же продолжают свою работу ковидные госпитали. На данный момент в Татарстане в них развернуто 252 койки. Из них свободно около 6%.

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Артур Казанцев