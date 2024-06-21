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КНДР примет участие во встрече представителей спортивных ведомств стран БРИКС в Казани

12:51, 21.06.2024

Делегация Министерства спорта КНДР отправилась из Пхеньяна для участия во встрече спортивных ведомств стран-участниц БРИКС, которая пройдет в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Делегация Министерства спорта КНДР во главе с заместителем министра спорта Ким Ён Квоном вылетела самолетом из Пхеньяна 20 июня для участия в спортивной встрече БРИКС в Казани, — говорится в сообщении агентства.

Стоит напомнить, что 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В аэропорту Пхеньяна главу государства лично встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Разиль Самигуллин

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