В Казани задержали пенсионерку за поджог военкомата ради «спасения» дочери

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат, сообщил «Реальному времени» источник, близкий к силовым ведомствам.



По версии следствия, сначала пенсионерка поверила мошенникам — женщина взяла кредиты в нескольких банках и 25 июля перевела им 2,2 млн рублей.

Однако злоумышленники не остановились: 29 июля пенсионерке стали угрожать: заявляли, что знают, где живет ее дочь. Женщине сказали поджечь военкомат, «чтобы дочь осталась жива». Готовясь к преступлению, женщина купила канистру с бензином на автозаправке.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По данным телеграм-канала Baza, 62-летняя женщина попыталась поджечь военкомат вечером 29 июля. По предварительным данным, она пришла к зданию военного комиссариата Кировского и Московского районов на Кызыл-Армейской улице, облила стену бензином и подожгла ее. Во время задержания пенсионерка рассказала, что сделала это «по требованию сотрудников ФСБ».

Пока уголовное дело возбуждено лишь по факту покушения на умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ). Официально правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

По данным Baza, в тот же день, 29 июля, 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Кураторы убедили его, что в здании содержатся «обвиняемые в госизмене» и его нужно сжечь.

В России в 2022 году произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов. Первый в России приговор по статье «Террористический акт» за поджог военкомата вынесли 31 января 2023 года. Инцидент произошел в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд приговорил за это мужчину к 12 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 6 тысяч рублей.

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Ирина Плотникова, Маргарита Головатенко