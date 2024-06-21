Суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова
Суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова. В отношении его было открыто дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство об аресте было отправлено в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает «Интерфакс».
В организации, которой управляет Роберт Уразов, знают об его аресте. Также агентство заявило, что готово оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию.
По версии следствия Роберт Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные данные о заключенных срочных договорах, сообщает РИА «Новости».
Стоит подчеркнуть, что вчера был арестован директор — руководитель аппарата АНО Данир Мухаметзянов. Ему также выдвинуто обвинение в мошенничестве.
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