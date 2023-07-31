Сергей Шойгу объявил о принятии допмер по повышению защиты России от нападений с воздуха и моря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России «с учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря». Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

— На фоне неудачного так называемого «контрнаступления» киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации, — напомнил он.

Сергей Шойгу также заявил, что Вооруженные силы России в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам Украины, в том числе обеспечивающим попытки терактов на российских объектах.

Напомним, Минобороны России на прошлой неделе сообщило о пресечении попыток террористических атак ВСУ беспилотниками по объектам в Москве и в Крыму. В столице страны утром 30 июля украинские БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина