ФСК Регион приглашает провести Сабантуй на озере Лебяжье

Фото: Ринат Назметдинов

Фотозона и кубы-трансформеры, конкурсы и интерактивные игровые зоны — так ФСК Регион, входящая в ГК ФСК, проведет татарский народный праздник Сабантуй (0+) для жителей и гостей Казани. Мероприятие состоится в воскресенье, 23 июня.

Развлекательная программа продлится с 09.00 до 17.00. Профессиональные промоутеры будут сопровождать, помогать и направлять участников на протяжении всего мероприятия. Всех гостей будут ждать памятные сувениры.

— Это уже второе подобное мероприятие, которое мы проводим в Казани. Можно сказать, что участие нашей компании становится доброй традицией. Мы получаем большой позитивный отклик от участников и это, пожалуй, самое ценное. Для Сабантуя на нашей площадке мы предусмотрели развлечения для любого возраста, чтобы каждый желающий мог найти занятие по душе, — рассказывает директор департамента маркетинга и PR ФСК Регион Ольга Воинова.

Отметим, что в Республике Татарстан ФСК Регион ведет строительство жилого комплекса комфорт-класса «ФоРест» в поселке Октябрьский Зеленодольского района.



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