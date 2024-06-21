Новости общества

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха

14:51, 21.06.2024
В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха
Фото: Максим Платонов

В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха. Так, с 15 по 21 июня были отмечены повышенные показатели сероводорода и формальдегида в воздухе, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Так, в Зеленодольском районе, в селе Осиново, зафиксировано превышение показателей сероводорода в атмосферном воздухе. А в Казани, на улице Максимова, 76, отмечалось увеличение наличия формальдегида. На остальных станциях контроля воздуха в столице Татарстана отклонений не выявлено.

С начала 2024 года 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха выполнили более 2 млн измерений.

Стоит напомнить, что в начале июня автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) в Казани зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и формальдегида.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также