В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха
В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха. Так, с 15 по 21 июня были отмечены повышенные показатели сероводорода и формальдегида в воздухе, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Так, в Зеленодольском районе, в селе Осиново, зафиксировано превышение показателей сероводорода в атмосферном воздухе. А в Казани, на улице Максимова, 76, отмечалось увеличение наличия формальдегида. На остальных станциях контроля воздуха в столице Татарстана отклонений не выявлено.
С начала 2024 года 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха выполнили более 2 млн измерений.
Стоит напомнить, что в начале июня автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) в Казани зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и формальдегида.
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