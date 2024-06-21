«Макгрегор» из Лаишево, вундеркинд из Елабуги: татарстанцы выиграли турнир БРИКС по корэш

Россияне одержали безоговорочную победу в поединках со спортсменами из Монголии, Ирана, Азербайджана и других стран

Корэш — это всегда красивые броски . Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Десять золотых медалей из десяти завоевали российские борцы корэш по итогам финалов соревнований Игр стран БРИКС. В финале они победили соперников из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Когда и кровь нипочем

Под занавес Игр стран БРИКС пришла пора единоборцев, боксеров и дзюдоистов, а заодно борцов корэш и мастеров борьбы на поясах. На 3 дня в Татарстане собрались лучшие из лучших в этих видах единоборств, поскольку в воскресенье в селе Мингер Сабинского района состоится чемпионат мира по борьбе корэш.

Состав сборной России по татарской борьбе корэш был насыщен лучшими из лучших. В категории до 60 кг стартовал уроженец Алексеевского района Татарстана Алексей Абрамов (сейчас выступает за Лаишевский район). После очередной победы в скором времени вес завоеванных наград приблизится к его собственному весу. Во время общения с прессой Абрамов стоял с разбитой губой, получив эту травму в полуфинале с монголом, которому, как настоящий спортсмен, отдал должное: «Хорошие ребята в Монголии, какое-то время не приезжали к нам на соревнования, сейчас приехали и оказали достойное сопротивление».

Телекомментатор соревнований Алмаз Гафиятов пояснил, с чем связан переезд Абрамова в Лаишевский район:

— Глава администрации Лаишевского района Ильдус Зарипов ранее руководил Тюлячинским районом, уделяя огромное внимание развитию татарской национальной борьбы, — пояснил он. — Возглавив Лаишевский, Ильдус Фатихович уже там прилагает усилия, чтобы собрать достойную команду. У него есть дополнительные преимущества, район соседствует с Казанью, а в финансовом плане он помогает борцам с трудоустройством, причем эта работа в спортивной сфере. Ты упомянул наш мини-футбол, но согласись, гораздо проще создать команду для участия в любительских соревнованиях не просто из бывших футболистов, а из тех, кто продолжает работать в спортивной среде, например, будучи тренерами, постоянно находясь в тонусе. Вот и в Лаишево при приглашении спортсменов он делает ставку на трудоустройство борцов.

За чемпиона Алексея Абрамова могут порадоваться в двух районах: Лаишевском и родном Алексеевском. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В целом, Татарстан в отдельных районах начинает создавать условия для борцов, чтобы они занимались этим делом профессиональнее, — резюмировал Гафиятов.

Подковерная борьба в прошлом

Мнение Алмаза Гафиятова, в прошлом тележурналиста ТНВ, который многие годы вел телепрограмму «Батыры», было важно и в моменте, и в отсылках к историческому прошлому. Любовь к борьбе на поясах, он, что называется, впитал с молоком матери и опытом отца, Атласа Гафиятова — журналиста и известного судьи соревнований по корэш. Более того, можно констатировать, что подковерная борьба, которая велась в прошлые годы между корэш и борьбой на поясах, прекратилась. Представители борьбы на поясах в этот вечер пришли поболеть за коллег из корэш. Например, здесь был доцент Поволжского университета спорта, начинающий тренер и одновременно практикующий спортсмен Габдыжалил Сулейманов. А президент республиканской федерации борьбы на поясах Марат Ахметов награждал первых чемпионов по корэш, некоторые из которых, кстати, планируют соревноваться и в борьбе на поясах.

В категории до 65 кг золото завоевал ульяновец Артур Хакимов. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он отметил, что является единственным представителем Ульяновской области на Играх стран БРИКС, прошагавшим путь от деревенского спортзала до сборной России:

— Мне было 12 лет, когда в нашей деревне открыли секцию борьбы корэш, по сути, это были обычные сельские парни татарской национальности, которые не хотят забывать о своих корнях. Я начал тренироваться, без всяких совмещений с другими стилями борьбы, и вот я здесь. Это пока самый сильный и мощный турнир в моей карьере. Я счастлив!

Артур Хакимов стал единственным представителем Ульяновской области на Играх стран БРИКС. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Макгрегор» из Лаишево

Что любопытно, в этот момент российские борцы стали побеждать в финалах настолько стремительно, что журналистов торопили, чтобы подготовить пресс-подход следующего чемпиона Ислама Фаляхова.

Ислам Фаляхов и Динар Каримулин представляли Татарстан в сборной России в категориях до 70 и 75 кг соответственно. Их выделял Алмаз Гафаров. О них, а также о третьем татарстанце Ренасе Калимуллине похвально высказывался заслуженный мастер спорта по борьбе корэш Халил Шайхутдинов, который уже практически 20 лет работает на благо республиканского спорта в должности первого заместителя министра спорта Татарстана:

— Фаляхов представляет Елабугу, о которой, увы, я не могу сказать как о регионе, который вырастил много хороших борцов. Альметьевск, Арск, Балтаси, Сабы, Тюлячи в этом отношении куда богаче. Но Ислам в данном плане практически вундеркинд, сумел вырасти в районе, где у него не было примера перед глазами и достойной конкуренции. Мне очень нравится стиль его борьбы. Он выходит на ковер не скандалить, не спорить за баллы, а делать свою работу, раз за разом проводя технические действия. Они отточены настолько, что их можно использовать в качестве методических пособий. При этом он уважает соперника, что чувствуется, если смотреть со стороны. Фаляхов, а также Динар Каримуллин, Ренас Калимуллин и другие лучшие представители сборной республики составляют красу и гордость нашего вида спорта, — подчеркнул он.

— Динара Каримуллина в борцовской среде называют «Макгрегором», из-за схожести с ирландским бойцом смешанных единоборств. Он и его товарищи по ковру из других категорий позволяют говорить о Лаишево, как основной базе развития корэш в настоящее время, — прокомментировал очередную победу борца Алмаз Гафиятов.

Отдельным татарстанским борцам сложнее было отобраться на чемпионат России, поскольку их ожидает жесточайшая конкуренция еще на чемпионате республики. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Утомили сравнениями Игр БРИКС с Олимпиадой»

— Многие любят сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой и Универсиадой, на самом деле утомили этими сравнениями, хотя это вообще другие старты. Это мое общее мнение с борцами, — продолжил Гафиятов, — Они сами отмечают, что нет того количества борцов, которые соревновались на Универсиаде. Хотя один такой человек имеется в категории до 100 кг — борец из Узбекистана Зайлобиддин Артиков, который становился серебряным призером казанской Универсиады 2013 года, тогда еще в категории до 80 кг.

— Да, но так или иначе Россия должна проводить подобные старты, в том числе потому, что от их итогов зависят зарплаты спортсменов сборной страны, размер которых определяется участием именно в международных стартах. Плюс классификация спортсменов, мастер спорта, мастер спорта международного класса, и так далее.

— Да, и тут я отмечу еще два фактора. Во-первых, после Игр стран БРИКС предстоит еще чемпионат мира в Мингере, а потом еще и казанский Сабантуй, так, что у мастеров корэш предстоит самая жаркая пора. Во-вторых, есть ощущение наступления некой смены, если не поколений, то смены лидеров. Отбор на Игры стран БРИКС осуществлялся по итогам чемпионата России, где была очень жесткая конкуренция, и состоялось сразу несколько сенсаций. Это можно понять потому, что в послужном списке отдельных членов сборной России значится только то, что это мастера спорта или даже кандидаты в мастера спорта, хотя раньше сплошь были ЗМС или МСМК. Это тоже имеет свои объяснения, что отдельным татарстанским борцам сложнее было отобраться на чемпионат России, поскольку их ожидает жесточайшая конкуренция еще на чемпионате республики, и были случаи, когда лидеры, стабильно выигрывавшие старты последних лет, не смогли отобраться на «БРИКС». А кто-то мог целенаправленно готовиться на «Россию». Но это хорошо, что сборная комплектуется по спортивному принципу, а не по «выслуге лет» и прошлым заслугам.

Алмаз Гафиятов (в белой форме) и сам активно занимается спортом. realnoevremya.ru

Чемпионы Игр БРИКС уже в воскресенье выйдут на ковер чемпионата мира в Мингере

Приведем тех, кто преодолел жесткую конкуренцию чемпионата России, перед тем, как попасть на Игры стран БРИКС. Это и семикратный чемпион мира Артур Зулькарнаев из Башкортостана, который закрыл своей легендарной личностью вакансию в категории до 80 кг. Как раз между названными выше Каримуллиным и Калимуллиным. Их не надо путать, они даже не однофамильцы, Динар Каримуллин из Тюлячей и Ренас Калимуллин из Заинского района (весовая категория до 85 кг). Правда, больше, чем схожесть фамилий, их объединяет принадлежность к чемпионам.

Начиная с категории до 90 кг в чемпионской сборной России только татарстанцы. Это челнинец Азат Габдрашитов, следующий самый опытный член сборной, 32-летний Руслан Рафиков из Балтасинского района, категория до 100 кг. Радик Салахов из Заинска (выступает за Лаишевский район), батыр в весовой категории до 130 кг. Еще один челнинец Ранис Гилязетдинов из абсолютной категории, выше 130 кг. Комментатор Алмаз Гафиятов рассказал и об иностранных спортсменах.

— Опасным конкурентом для россиян может быть азербайджанец Джамал Фейзиев.

— Я не видел его сегодня на ковре. Может быть, он приехал в качестве участника борьбы на поясах, там же сразу два стиля, вольный и классический, а потому количество участников гораздо больше. Плюс еще девушки выступают, многие оформляют заявки в последний момент, так что еще за сутки до старта нельзя назвать точный список участников. А так увидеть на ковре конкуренцию россиян с Фейзиевым было бы интересно. Он же помимо успешного выступления в корэш борется в сумо (а еще на прошедшей неделе был третьим на Кубке Европы в дзюдо, впрочем 3 года назад он уже стартовал на Играх стран СНГ, совмещая борьбу и в дзюдо, и в корэш, — прим. ред.).

Зачастую занятия корэш уже стремятся приблизить к профессиональному уровню. Если говорить о странах Средней Азии, то у многих родственных татарам и башкирам народов есть своя национальная борьба — те же Таджикистан, Туркмения, даже Монголия, и там стараются создать условия для занимающихся, чтобы они посвящали все свое время и силы борьбе, совмещая это с участием в смежных соревнованиях. Да из олимпийских видов борьбы к нам нет-нет, да и «захаживают» профессионалы самого высокого уровня, взять того же Марида Муталимова. Еще белорусов отмечу, которые в основном боролись за третьи места, но во время поединка видно, что бросковая техника у них поставлена на хорошем уровне.