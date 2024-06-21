Субъектам России могут разрешить ввести туристический сбор с 2025 года

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Субъектам России могут разрешить ввести туристический сбор с 2025 года. Поправки будут внесены на рассмотрение Министерства финансов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также на расположенной в пределах последнего федеральной территории «Сириус».

Разиль Самигуллин