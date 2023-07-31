Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке. Максимальный их размер будет достигать 30 тысяч рублей.

Минимальный размер штрафа увеличивается с 500 рублей до 10 тысяч. Максимальный по старым нормам КоАП России составляет 3 тысячи рублей.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей сразу во втором и третьем чтениях 25 июля. Совет Федерации поддержал документ на 550-м заседании 28 июля.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина