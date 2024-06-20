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В Казани временно приостановлено движение трамваев №1, №5, №7

16:34, 20.06.2024
В Казани временно приостановлено движение трамваев №1, №5, №7
Фото: Артем Гафаров

В Казани временно приостановлено движение трамваев №1, №5, №7. Остановка движения общественного транспорта произошла по причине аварии на Кировской дамбе, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». В настоящее время движение восстановлено.

Трамваи не смогут продолжить свое движение, пока на Кировской дамбе в направлении улицы Серова не будут убраны последствия столкновения двух КАМАЗов.

Стоит подчеркнуть, что во второй половине июня на бескондукторную систему оплаты перейдут троллейбусный маршрут №5 (20 троллейбусов) и трамвайный №5 (9 трамваев).

Разиль Самигуллин

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