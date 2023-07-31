Страховщик: «Если упало дерево, сорвало крышу и так далее, то да, это страховой случай»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане прошел сильный ураган — в результате шквалистого ветра в столице республики упало 265 деревьев, повреждено 19 автомобилей, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения города. «Реальное время» поговорило с заместителем директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков, а также зампредседателя РСА по методологии страхования Михаилом Порватовым, который рассказал, как пострадавшим вернуть деньги по страховому возмещению.

«Если на машину упало дерево, то ОСАГО здесь не работает»

Как объяснил Михаил Порватов, автовладельцы могут получить выплаты из-за стихийных бедствий только по полису КАСКО. Ведь полис ОСАГО — это ответственность автовладельцев за вред, причиненный третьим лицам. Например, другому автомобилю.



— Поэтому в случае, если на машину упало дерево, то ОСАГО здесь не работает и возмещение может быть выплачено только по полису КАСКО, — прокомментировал Порватов.

Порватов добавил, что документы, которые необходимо представить страховщику, предусмотрены правилами страхования. КАСКО — это добровольный вид страхования, поэтому здесь государство не регламентирует объем страховых покрытий. И нужно смотреть договоры страхования.

— Через суд всегда можно компенсировать ущерб. Можно подавать в суд на управляющую компанию по вине, которой был причинен ущерб автомобилю, — напомнил собеседник «Реального времени».

«При форс-мажоре стороны освобождаются от ответственности»

По словам Михаила Порватова, при форс-мажоре стороны освобождаются от ответственности. Форс-мажор — это обстоятельства непреодолимой силы. Он подчеркнул, что ураган вряд ли может считаться таковым.

— Если сильный ураган произошел в первые сутки, то возможно это и будет обстоятельствами непреодолимой силы. Но честно говоря, такие бедствия происходят с завидной регулярностью, поэтому мой прогноз, что вряд ли суд признает его форс-мажором, — сказал эксперт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме этого, Порватов объяснил, можно ли получить денежную выплату, если автовладелец попал на затопленную дорогу и повредил автомобиль. Зампредседателя союза страховщиков говорит: «Страхователь по условиям договора и страховому законодательству должен принимать меры предосторожности, чтобы не причинить вред застрахованному имуществу. Например, если автовладелец въехал в лужу, в которой уже есть затопленные автомобили, то это уже пограничная ситуация. А если владелец не знал глубину лужи, думая, что она обычная, а она оказалась глубокой, то автомобилист не виноват».

Он подчеркнул, что страховую выплату можно получить, но зависит от каждого конкретного страховщика и от условий страхования. Порватов напомнил, что страховую выплату за стихийные бедствия все еще нельзя получить на портале Госуслуг.

«Полисы защищают владельцев жилья»

Михаил Порватов также сказал, что полисы защищают владельцев жилья от последствия ураганов. Но он уточнил, что в каждом конкретном случае нужно смотреть на обстоятельства.

— Если, скажем, в доме было не закрыто окно, страхователь находился в доме и ливнем повредился паркет, то вряд ли это будет признано страховым случаем. А в принципе, если упало дерево, сорвало крышу и так далее, то да, это страховой случай, — добавил эксперт.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Артур Казанцев