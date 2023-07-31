В Минфине заявили, что обновленный ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновленный самолет ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus, заявил министр финансов России Антон Силуанов.



— Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах, — сказал он в интервью ТАСС.

В июне премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд из Фонда национального благосостояния — на развитие производства Ту-214.

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев сообщил, что на первую очередь модернизации завода имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») выделено 12 млрд рублей, а на вторую — требуется 83,6 млрд рублей. По плану предстоит строительство нескольких новых цехов и логистического центра. Ожидается, что Ту-214 доработают до конца 2024 года.

Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится удвоить ежегодный выпуск Ту-214 — до 20 машин, начиная с 2027 года. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере, такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко