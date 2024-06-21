На внедрение системы управления и регламентированного учета в Агропарке Казани выделят 3,4 млн

Фото: Динар Фатыхов

На внедрение информационной системы управления и регламентированного учета в Агропарке Казани выделят 3,4 млн рублей. Объектом контракта является автоматизация процесса управления недвижимостью и арендой, однако список подразделений и пользователей может быть уточнен в процессе внедрения. Заказчиком тендера выступает АО «Агропромышленный парк «Казань».

Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы по моделированию тестовой программы, доработке тестового программного обеспечения, интеграции в новую систему старых программ и систем, которые действовали на предприятии, а также по их настройке и тестированию. Исполнитель заказа обязан перенести в новую программу данные из действующих на предприятии систем, нормализовать справочные данные, подготовить и предоставить выгрузку из справочников, а также разработку обработок для персональных данных, перенос и сверку перенесенных данных. Работы должны быть выполнены в течение четырех месяцев с момента подписания договора.

По контракту подрядчик после выполненных работ должен оказать сопровождение по работе системы: организовать техподдержку, консультирование по методическим вопросам работы с программой пользователей в течение 60 дней с момента ввода системы в эксплуатацию. Также исполнитель должен будет реагировать на неисправность системы в течение не более 30—60 минут.

Стоит напомнить, что Агропромышленный парк «Казань» был основан в 2013 году. С начала своей работы предприятие создало 700 рабочих мест. Уже в 2015 году товарооборот организации достиг 1,2 млрд рублей.

Разиль Самигуллин