В начале августа в Татарстане ожидаются дожди и до +32 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В первые дни августа в Татарстане ожидаются дожди, а воздух постепенно прогреется до +32 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 1 августа, в Татарстане пройдет кратковременный дождь. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, дневные — от +22 до +27°С.

Кратковременные дожди и ночные температуры от +12 до +17 градусов прогнозируются также на среду и четверг. Днем 2 августа в Татарстане воздух прогреется до +24—29°С, а 3 августа — до +26—31°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 4 и 5 августа, местами возможен кратковременный дождь. Днем температуры воздуха будут достигать +27—32 градусов.

Сегодня, 31 июля, в Татарстане местами наблюдается небольшой дождь. В полдень зафиксировали от +15 до +20 градусов, на крайнем востоке — до +25°С.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В минувшие выходные в республике установилась жаркая неустойчивая погода. В субботу, 29 июля, воздух прогрелся до +37 градусов, наблюдались грозы и сильный ветер порывами 15—24 м/с, локально — до 25—28 м/с. В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что это «соответствует критериям опасного явления». Местами выпал сильный дождь и град.

Неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями, грозами, сильным ветром и градом, сохранялась в регионе и в воскресенье, 30 июля. Днем потеплело до +33 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во всем Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, среднемесячная температура в августе будет выше нормы. Отрицательных аномалий не ожидается.



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Татьяна Демина