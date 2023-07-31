Президент России подписал закон об освобождении от НДС туроператоров внутреннего туризма

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС туроператоров, продающих внутренние туры. Изменения вносятся в Налоговый кодекс страны.

— С 1 июля 2023 года от обложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма, — сообщает пресс-служба Кремля.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Закон об освобождении туроператоров, реализующих туры по России, от НДС Госдума приняла в июле. Мера должна снизить налоговую нагрузку на них, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.



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Татьяна Демина