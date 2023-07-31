Президент России подписал закон о лишении свободы до 5 лет за оборот табака без лицензии

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии.



Так, статья 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, теперь предполагает наказание за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии. Если она обязательна.

За такие нарушения будет предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей), будут наказываться штрафом в размере от 3 млн до 4 млн рублей, принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Также подписан закон, согласно которому такая продукция будет уничтожаться. Вещественные доказательства будут фотографировать или снимать на видео, опечатывать и передавать на хранение на период необходимых исследований. Уже после исследований они передаются для уничтожения или утилизации. Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко