В УФСИН Татарстана после побега замглавы исполкома Альметьевска начали служебную проверку

Дерзкий побег из-под домашнего ареста совершил видный альметьевский чиновник Андрей Подовалов. На финише судебного процесса по делу о получении взяток на 4,8 млн рублей он решил не дожидаться приговора, ведь в качестве наказания прокуратура запросила аж 12 лет колонии и 48 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти.



Источники «Реального времени» сообщили — чиновник исчез 13 июня, оставив жене записку со словами «Ушел на СВО». Сотрудники УФСИН по Татарстану, получившие сигнал о том, что электронный браслет домашнего арестанта покинул территорию его дома, прибыли на место, но Подовалова и след простыл.

«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, и суд его удовлетворил», — подтвердили пропажу арестанта в пресс-службе УФСИН по Татарстану в разговоре с «Реальным временем». И добавили — по данному факту проводится служебная проверка.

В свою очередь сотрудники МВД уже объявили Подовалова в розыск — пока федеральный.

Заметим, грубое нарушений условий домашнего ареста замглавы исполкома Альметьевска совершил ровно через неделю после того, как Генпрокуратура и МВД РФ добились экстрадиции из Бразилии казанского бизнесмена Дениса Асфандьярова. Он сбежал из-под домашнего ареста еще в 2020-м.

По версии обвинения, взятки на общую сумму почти в 5 млн рублей Подовалов получал от теперь уже бывшего «монополиста» поставок горячего питания в школы и детсады Альметьевского района Вадима Подина — за покровительство его компании при получении муниципальных контрактов. Сам Подин в прошлом году получил 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей за дачу взятки оперативнику ФСБ. Для маскировки он положил 300 тысяч рублей в пакет под коробку с тортом и передал это коррупционное «угощение» в одном из альметьевских парков. Надеялся на то, что чекисты прекратят проверку его отношений с исполкомом и отдельными чиновниками... После задержания бизнесмен дал показания против замглавы исполкома.



Андрей Подовалов находился под домашним арестом с октября 2023 года. Такое решение после его задержания принял Альметьевский горсуд, хотя следователи настаивали на водворении в СИЗО. Стадия прений по уголовному делу о взятках затянулась. Прокурор выступил со своей финальной речью еще в апреле, а защитники и сам подсудимый должны были это сделать как раз сегодня, 20 июня. Заседание состоялось, но суд не стал приостанавливать дело, а объявил в нем перерыв до 30 июля. Найдут ли пропавшего к этому сроку — покажет время.