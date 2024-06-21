О чем пишут корейцы: гид по современной корейской литературе

Социальная повестка и «исцеляющая» проза, манхва и фантастика

Фото: Екатерина Петрова

Ежемесячно «Реальное время» готовит гиды по литературе разных стран и разных периодов. Мы уже рассказывали, о чем пишут русскоязычные авторы, шведы и британцы. Делали гид по современному Young Adult-фэнтези, написанному в России, и разбирали, как менялся образ женщины в русской литературе. В этот раз литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова вместе с руководителем редакции «Художественная литература» издательства МИФ Анной Неплюевой подготовили гид по современной корейской литературе.

Реалистичные романы и социальная проза

Современные корейские писатели, как, впрочем, и литераторы из других стран, много пишут о том, что волнует современных жителей Кореи. Авторы как детской, так и взрослой литературы подсвечивают проблемы современного общества и острые вопросы. Например, гендерное неравенство, профессиональное выгорание, усталость от бешеного ритма жизни, чувство нереализованности в карьере. Часто поднимается проблема суицида среди подростков и молодежи, проживание потери близкого. В подростковой литературе самая популярная тема — школьный буллинг.

Мин Чихён. «Моя безумная бывшая», МИФ (16+)

Это роман о столкновении традиционных гендерных ролей и современных ценностей, показанном через призму личных отношений. Главный герой, живущий по патриархальным правилам, сталкивается с переменами, когда его бывшая девушка становится активной феминисткой. Он стремится вернуть ее и одновременно изменить, не понимая ее нового мировоззрения. Повествование раскрывает внутренние конфликты героя, его неспособность увидеть за стереотипами настоящую личность девушки. Это история не только о борьбе феминизма и патриархата, но и о любви, понимании и поиске себя. Оба главных героя пытаются найти свой жизненный путь. Женщина борется с обществом, а мужчина стремится соответствовать его ожиданиям. Автор мастерски передает чувства и мысли героев, показывая, как их переживания влияют на поведение и отношения. Роман поднимает вопросы баланса между общественными ожиданиями и личными желаниями. Герои начинают осознавать, что путь к счастью лежит через принятие себя и своих истинных стремлений.

Ли Кконним. «Пересеку время ради тебя», АСТ (18+)

Пятнадцатилетняя Ыню, лишенная матери и воспитанная отцом, начинает получать письма от самой себя из прошлого, из 1982 года. Отец, внезапно заинтересовавшись ее жизнью, предлагает дочери написать письмо в будущее, что приводит к переписке между двумя версиями одной и той же девочки через 34 года. Поначалу девочки не доверяют друг другу, но вскоре устанавливается дружеское взаимопонимание. Прошлое течет быстрее, и юная Ыню догоняет, а затем и обгоняет свою старшую версию, становясь для нее советчиком. Через письма раскрываются семейные тайны и причины отцовского отчуждения. История поднимает вопросы одиночества, семьи и самопознания. Концовка книги — трогательная, подчеркивающая важность дружеского участия. Книга оставляет неизгладимое впечатление благодаря своей искренности и реалистичности.

Пэк Сехи. «Хочется всех послать, а еще поесть ттокпокки», АСТ (18+)

Книга Пэк Сэхи «Хочется всех послать, а еще поесть ттокпокки» погружает в мир человека, испытывающего дистимию, состояние легкой фоновой подавленности. Автор делится личными переживаниями, взлетами и падениями, раскрывая тему поиска смысла в жизни. Книга акцентирует внимание на важности быть честным с собой и не скрываться под масками. Через рассказы о собственных трудностях и победах Пэк Сэхи показывает, что человек не одинок в своих проблемах. Переплетение личных историй с психологическими концепциями делает книгу полезным пособием для самоанализа и самопомощи. Примеры из жизни автора вдохновляют на поиск собственных путей решения проблем.

Healing fiction — так называемая «исцеляющая» проза

Действие этих уютных романов почти всегда происходит в каком-то заведении: библиотеке, магазинчике или студии, кофейне, ресторане. Сюжет строится по одному и тому же шаблону: в магазинчик по очереди приходят разные персонажи со своей историей и жизненными трудностями, и сотрудник магазина или ресторана деликатно помогает каждому посетителю разрешить его проблему (часто не без помощи волшебства). По сути, это сборники рассказов, объединенных местом действия — магазином или рестораном, а на переднем плане всегда человеческие истории с обязательным хеппи-эндом. Их цель — подарить читателю чувство комфорта и уверенность в том, что все обязательно будет хорошо.

Ли Мие. «Магазин снов» мистера Талергута», АСТ (16+)

Это книга в жанре «уютно и мило», которая погружает читателя в параллельную реальность, где люди попадают в мир снов. Главная героиня, девушка Пенни, устраивается на работу в старейший «Магазин снов». В этом магическом месте покупатели выбирают сны, оплачивая их эмоциями. Читатель вместе с Пенни узнает о тайнах создания снов, работе магазина и его обитателях. Каждый сон и персонаж, с которыми сталкивается героиня, представляет собой маленькое приключение, наполненное мудрыми мыслями и душевными моментами. Книга дает возможность отдохнуть от повседневной суеты, дарит тепло и умиротворение. Атмосфера магического реализма и проработанные персонажи делают ее особенно привлекательной.

Ким Сонён. «Магазинчик времени», МИФ (18+)

«Магазинчик времени» рассказывает историю старшеклассницы Онджо, которая открывает необычный интернет-магазин, где продает свое время и помогает людям, выполняя их поручения. Онджо берет на себя разные задачи: от ужина с родственниками до возвращения украденных вещей. Повествование наполнено размышлениями о времени и его значимости, тонко переплетаясь с личными переживаниями героини. История захватывает неспешностью и восточной созерцательностью, давая много пищи для размышлений. Книга умело сочетает глубокие философские идеи с обыденной жизнью подростка, ее взаимоотношениями с друзьями и семьей. Произведение наполнено добротой и теплом и заставляет задуматься о ценности каждого мгновения.

Ким Сора, Ли Чжин, Им Чжихён, Чон Мёнсоп, Чо Ёнчжу. «Аллея волшебных книжных лавок», МИФ (16+)

«Аллея волшебных книжных лавок» — сборник корейских рассказов, объединенных темой книжных магазинов, где герои преодолевают трудности и находят путь к своим мечтам. В центре каждой истории — подростки, которые решают важные для себя проблемы. Одна из историй повествует о девочке, которой предсказали будущее, но ее мир нарушает жестокий монстр. В другой рассказана история о магазине забытых книг, в котором главный герой находит упорство и цель. Еще одна история о мальчике, который через книги спасает свою душу после аварии. Рассказ о клептомане показывает, как неравнодушие может помочь избавиться от вредной привычки. Сборник удивляет разнообразием сюжетов и глубиной идей, создавая уютную атмосферу.

Манхва и новеллы

Нельзя обойти вниманием мегапопулярные корейские комиксы (манхву) и новеллы (текстовые книги). Особенность этих жанров в том, что они вполне официально могут публиковаться как в цифровом виде на онлайн-платформах (вебтун, веб-новелла), так и в традиционном печатном (манхва, лайт-новелла). Сейчас в тренде — различные вариации исекая (это, если говорить по-русски, попаданцы) и романтика.

Суволь, Гёыль Квон. «Единственный конец злодейки — смерть», МИФ (16+)

Манхва о девушке, попавшей в мир визуальной новеллы. Там она становится злодейкой Пенелопой Экхарт. В приторно-идеальном мире ее ждут смертельные опасности и необходимость выживать любой ценой. Произведение сочетает в себе элементы драмы и комедии. Героиня сталкивается с тяжелыми жизненными обстоятельствами, похожими на ее реальную жизнь, и находит способы противостоять им, демонстрируя ум и смекалку. Сюжет разворачивается динамично, погружая читателя в захватывающий мир игры, где каждый шаг может оказаться последним. Эта история о борьбе за выживание и стремлении к лучшему подана с долей юмора и в меру драматично.

Чхугон. «Поднятие уровня в одиночку. Solo leveling. Книга 1», АСТ (18+)

«Поднятие уровня в одиночку» — первый том захватывающего ранобэ о жизни охотника на монстров Сона Чину, чей низкий ранг ставит его на грань выживания. Все меняется, когда он случайно получает систему прокачки и попадает в реальный игровой мир, где каждый шаг становится шансом на дополнительную прокачку и выживание. История, наполненная битвами и монстрами, погружает читателя в динамичный и увлекательный сюжет. Персонаж развивается от слабейшего к сильному, преодолевает испытания и вырабатывает свой стиль выживания в жестоком мире.

Joo, Samo. «Почему Офелия не может покинуть дом герцога», МИФ (12+)

«Почему Офелия не может покинуть дом герцога» — готическая манхва, в которой молодая Офелия вместе с матерью вступает в новую жизнь в поместье богатого герцога. Внезапная трагедия, которая унесла жизни ее матери и герцога, заставляет Офелию задержаться по просьбе сводного младшего брата Александра. Теперь девушка сталкивается с холодным приемом и мрачными тайнами поместья, которые требуют разгадки. Мрачная атмосфера, сложные отношения между персонажами и неожиданные повороты сюжета создают напряженную и захватывающую историю. Рисовка и детали костюмов усиливают готический настрой произведения, делая его привлекательным для любителей интриг и загадок.

Фантастика и антиутопии

Корейцы — большие любители поразмышлять о будущем. Что будет, если всех людей заменят роботы? А если в мире случится экологическая катастрофа и людям придется жить в бункерах? А если мы научимся говорить с растениями? Пожалуй, нигде в мире больше нет такого тяготения к научной фантастике в ее самых неожиданных вариациях, как в Южной Корее.

Ким Чхоёп. «Оранжерея на краю света», АСТ (16+)

В мире, искалеченном экологической катастрофой, где люди живут под куполами, вспыхивает новая угроза — таинственная и быстрорастущая лиана. Молодой ученый-эколог решает вернуться в прошлое, чтобы раскрыть тайны предшествующей катастрофы и их связь с появлением лианы. Вокруг разгораются не только научные дебаты, но и размолвки между выжившими, заинтересованными только в своей выгоде. Книга представляет собой социально-апокалиптическую фантастику с элементами детектива, где главную роль играют не столько люди, сколько загадочная лиана, символизирующая возможное новое наступление хаоса.

Чхве Чинён. «К солнцу за горизонт», АСТ (18+)

Книга «К солнцу за горизонт» Чхве Чинён — это глубокое погружение в мир после глобальной пандемии, где выжившие борются за свою жизнь и ищут место подальше от опасностей. Герои, такие как Тори, Рю и Чина, пытаются сохранить человечность и любовь, несмотря на новые реалии и угрозы. Автор оставляет за кадром детали катастрофы, фокусируясь на внутреннем мире персонажей, их отношениях и борьбе. Книга предлагает читателю не только фантастический сценарий постапокалипсиса, но и наталкивает на размышления о ценностях, выживании и человеческой силе.

Триллеры и ужасы

Хорроры так давно и прочно обосновались в корейской литературе, что читателя уже непросто чем-то в этом жанре удивить — но авторам ужасов это удается. Стандартные зомби-апокалипсисы трансформировались в более изобретательные жанры и формы — например, шокирующие боди-хорроры, в которых люди превращаются в желе… Но до российского читателя, увы, пока доходят только корейские психологические триллеры про киллеров, серийных убийц и профайлеров.

Со Миэ. «Единственный ребенок», Inspiria (16+)

Книга «Единственный ребенок» представляет собой психологический триллер, в котором переплетаются судьбы двух женщин: опытного криминального психолога Сонгён Ли и ее новой падчерицы Хаён, чьи темные секреты прошлого начинают медленно проявляться. Сонгён оказывается втянута в опасную игру с Ли Бёндо, серийным убийцей, который внезапно выбирает ее для своих консультаций. В то время как Сонгён пытается разгадать его мотивы, она также сталкивается с трудностями в новой роли матери Хаён. Автор смело обсуждает темы насилия над детьми, психологических травм и влияния родительской заботы на детскую жизнь. Несмотря на отсутствие интриги, книга заставляет читателя глубоко задуматься над моральными и этическими вопросами, связанными с воспитанием и влиянием прошлого на настоящее.

Им Сон Сун. «Консультант», МИФ (18+)

Книга «Консультант» представляет собой неординарный триллер, который переносит читателя в мир интриг и загадок Южной Кореи. Рассказчик, известный лишь как Консультант, сталкивается с предложением компании создать идеальные убийства для их детективов. В этом занятии он не только находит материальное вознаграждение, но и ставит перед собой сложные вопросы о своей роли в системе. Книга обращается к философии и психологии человеческой природы, раскрывая темы идентичности, отношений и смысла жизни. Плотные и острые моменты сменяются переживаниями главного героя, а границы между реальностью и иллюзией постоянно размываются. «Консультант» — книга, которая заставляет задуматься о том, кто мы и что нас определяет в современном мире.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».