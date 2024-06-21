Каждая девятая россиянка отказывается от декрета

Фото: Динар Фатыхов

Каждая девятая россиянка отказывается от декрета и выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам, сообщает «Газета.Ru».

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет оформляет каждая третья жительница России, еще 56% — до трех лет. 85% женщин, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно, а 3% — по просьбе работодателя.

30% россиянок, уходивших в декретный, меняют работу по его окончании. 26% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 5% россиянок — по просьбе начальства.



В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому отцы, уходящие на больничный во время декретного отпуска супруги, смогут получать его оплату.

Елизавета Пуншева