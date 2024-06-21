Казань установила с китайским городом Циндао побратимские отношения

Фото: Роман Хасаев

На Международном форуме городов стран БРИКС+, который прошел 21 июня, было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными городами. В результате форума Казань установила побратимские отношения с китайским городом Циндао, провинция Шаньдун.

Меморандум о намерениях установления побратимских отношений подписали заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и заместитель мэра города Циндао Сун Минцзе. Это соглашение стало одним из восьми, подписанных с представителями зарубежных стран и стран СНГ в рамках Международного форума городов стран БРИКС+.

Также были установлены партнерские связи между другими городами: Менделеевск — Полокване (ЮАР) и Растенбург (ЮАР), Ессентуки — Триссур (Индия), Елабужский муниципальный район — акимат Кызылординской области Казахстана. Кроме того, Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления подписала три соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией бразильских муниципалитетов, Южноафриканской ассоциацией местного самоуправления (SALGA) и Ассоциацией городов Эфиопии. Всего в ходе форума было заключено 11 соглашений.

Стоит подчеркнуть, что в Казани планировалась встреча около 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны на форуме городов стран БРИКС+.

Разиль Самигуллин