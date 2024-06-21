Дело о вымогательстве 5 миллиардов у казанского чиновника направят в Верховный суд Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

О возможном давлении на судей районных судов Казани заявили участники резонансного процесса о вымогательстве, где статус потерпевшего получил замглавы казанского исполкома Игорь Куляжев. В одном из ходатайств защита подняла вопрос о передаче дела для большей объективности в Верховный суд Татарстана. И Московский райсуд Казани решил направить материалы дела на уровень выше, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Напомним, первое заседание райсуда по делу о вымогательстве 5 миллиардов рублей состоялось еще в апреле. Но до рассмотрения по существу дело не дошло до сих пор — не оглашено даже обвинительное заключение.

На последних заседаниях суд рассматривал ходатайства защиты — о возврате дела в прокуратуру, отводе суду и прокурорам, об изменении территориальной подсудности. Все ходатайства, за исключением последнего, были отклонены.

О направлении материалов в Верховный суд Татарстана просил адвокат Вениамин Чубаренко, защищающий бывшую супругу муниципального чиновника Инессу Куляжеву. Его позицию поддержали подзащитная, подсудимый Руслан Заббаров и его адвокат. Обвиняемый Александр Прохоров и его защитник оставили вопрос на усмотрение суда. Тогда как гособвинитель Виктория Аюпова и представитель потерпевшего чиновника Нияз Абдразаков высказались против. Однако суд посчитал необходимым это ходатайство удовлетворить и передать дело в вышестоящую инстанцию — чтобы там решили, где именно должно рассматриваться данное дело.

Напомним, Инессу Куляжеву, майора полиции в отставке Руслана Заббарова и бывшего налоговика, а ныне сотрудника юрагентства «Защита безопасности и бизнеса «Эгида» Александра Прохорова обвиняют в вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии следователей УВД Казани, после развода с замглавы исполкома его бывшую супругу не устроили отступные, и она наняла экс-налоговика для розыска нелегальных активов второй половины. После чего дала понять, что претендует на суммы, значительно превышающие официальную зарплату муниципального служащего. На момент возбуждения дела в полиции указывали в качестве вымогаемой суммы 19 миллионов, однако к финалу расследования сумма выросла до запредельных 5 миллиардов рублей.

Куляжева и Заббаров вину не признают, Прохоров же на старте процесса почти не отходил от представителя потерпевшего.