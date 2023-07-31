В Казани выросло количество стобалльников на ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 90 выпускников школ Казани, что на шесть больше, чем в прошлом году. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Самое большое количество стобалльных результатов казанские выпускники получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно. По одному человеку набрали высший балл на ЕГЭ по биологии и географии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Три казанских выпускника получили высший балл сразу по двум предметам, набрав таким образом 200 баллов. Это учащиеся лицеев №131 и №170, а также школы №139.

Напомним, в 2023 году результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике оказались выше среднероссийских. По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65, по профильной математике — 63,59



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Татьяна Демина