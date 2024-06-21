Названы самые популярные бьюти-услуги среди казанцев летом

Фото: Максим Платонов

Спрос на бьюти-услуги в Казани вырос на 13% за месяц, что связано с началом сезона отпусков, свадеб и выпускных. 45% казанцев обращаются к бьюти-мастерам летом, из них 14% делают это регулярно. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем 4 118 рублей в месяц, говорится в исследовании «Авито Услуг» (есть в распоряжении «Реального времени»).

По результатам опроса сервиса, маникюр и педикюр остаются самыми популярными бьюти-услугами летом. Ими пользуются 48% казанцев. Спрос на эти услуги вырос на 25% перед сезоном отпусков. Чаще всего к мастерам ногтевого сервиса обращаются люди в возрасте от 55 до 64 лет (70% респондентов возрастной группы). Наименее популярна эта услуга среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (55%).

Услуги по уходу за волосами занимают второе место по популярности среди казанцев — к парикмахерам обращается 55%. С наступлением лета спрос на таких специалистов вырос на 7%. Наиболее востребована эта услуга у представителей старшего поколения: больше половины клиентов в возрасте от 65 лет и старше ходят к стилистам.

Оформление бровей и ресниц занимает третье место в рейтинге популярных бьюти-услуг — услугами таких мастеров пользуются 42% казанцев, а спрос на такие услуги вырос на 9% в начале летнего периода и на 155% за последний год.

Также популярны массаж и уход за лицом — за этими процедурами к специалистам обращаются 49% и 42% соответственно. Казанцы обращаются к косметологам летом, в том числе чтобы подобрать правильный уход за кожей в жаркое время года, защитить ее от ультрафиолета и агрессивного воздействия внешней среды.

Для большинства казанцев важно, чтобы бьюти-мастера работали с экологически чистой косметикой. Согласно результатам опроса, 87% опрошенных отметили важность использования натуральных косметических средств.

Стоит подчеркнуть, что в марте Казань вошла в тройку городов-миллионников по приросту количества студий красоты за год. Самый высокий прирост был отмечен у студий по оформлению бровей и ресниц — количество таких компаний увеличилось на 19%.

Разиль Самигуллин