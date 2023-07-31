Марий Эл выплатит семьям погибших из Татарстана на Яльчике по 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Марий Эл выплатят семьям погибших на озере Яльчик туристов из Татарстана по 1 млн рублей, такое решение принял глава региона Юрий Зайцев, сообщает «Коммерсантъ».



Средства выделят и пострадавшим: 29 жителей из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) получат от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы.

Выплаты положены и пострадавшим от падения деревьев отдыхающим на озере Таир — там пострадали два человека, из них один ребенок.

На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли. Из общего числа обращений о травмах, полученных на Яльчике, 14 — от жителей Казани.

В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.

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Маргарита Головатенко