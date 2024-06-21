Суд Татарстана оценит приговор по делу о взятке за «пожарную бронь» от СВО

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит апелляционные жалобы по коррупционному делу экс-начальника пожарно-спасательной части Дениса Грезнева. По данным «Реального времени», его приговор по делу о взятке обжалуют и адвокат, и прокурор.



В апреле Альметьевский горсуд приговорил Грезнева к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей, посчитав доказанной его вину в получении взятки 300 тыс. рублей от жительницы Альметьевска в октябре 2022 года. Эту сумму женщина передала за трудоустройство пожарными двух ее сыновей, поскольку в тот период служба в рядах огнеборцев позволяла получить бронь от мобилизации.

Посредником той взятке в СК ранее называли начальника отдела торговли и потребительских услуг исполкома Альметьевского района Дамира Хабибуллина, которого сейчас судят по обвинению в аферах под видом сбора средств в помощь мобилизованным и их семьям.

Отметим, что обвиняемого во взятке 300 тысяч Грезнева после задержания летом 2023-го водворили в СИЗО, тогда как по делу о взятке 4,8 млн рублей в отношении замглавы исполкома Альметьевска Андрея Подовалова горсуд избрал более мягкую меру пресечения — домашний арест. И вот на днях, на финальной стадии своего судебного процесса, Подовалов сбежал.