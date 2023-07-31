От урагана в субботу в Марий Эл пострадали 29 жителей Татарстана — семеро в больницах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Госпитализировали семерых, включая одного ребенка, сообщила «Реальному времени» ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Татарстана Валерия Белова.



Из них в РКБ находятся четверо пострадавших — двое в тяжелом и двое в состоянии средней степени тяжести. В ДРКБ — один ребенок в состоянии средней степени тяжести. В ГКБ №7 — один человек в тяжелом состоянии, в Зеленодольской ЦРБ — один человек в состоянии средней степени тяжести.

Из общего числа обращений о травмах, полученных на Яльчике, 14 — от жителей Казани, это амбулаторные самостоятельные обращения, поступившие в субботу и воскресенье, 29 и 30 июля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

От непогоды уже на территории Татарстана пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два человека в ГКБ №7.

В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.

Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин сообщил, что в субботу, 29 июля, в Казани из-за урагана пострадали 23 человека. Два человека попали в больницы.

В Казани по утвержденной методике МЧС планируют оценить ущерб гражданам и муниципальному имуществу, нанесенный ураганом 29 июля. Последствия урагана, обрушившегося на Казань 29 июля, должны устранить до конца этих суток.



На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате в ПФО пострадали почти 80 человек. В Кабмине Татарстана провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко