Встреча московского формата по Афганистану состоится в Казани 29 сентября

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новая встреча московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.



Он отметил, что основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности.

— Пока не наблюдаем [подвижек по этому вопросу]. Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу, — приводит его слова ТАСС.

По словам Кабулова, участие подтвердила половина участников формата и делегация талибов*. По остальным подтверждение ожидается.

Формат был создан в 2017 году, чтобы оказать содействие в продвижении процесса национального примирения в Афганистане. В него вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание московского формата по Афганистану прошло в Москве в ноябре 2022 года.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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Маргарита Головатенко