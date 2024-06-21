Арест генерального директора агентства WorldSkills Russia: что известно

Фото: Динар Фатыхов

Мошенничество в особо крупном размере

О задержании генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова стало известно вчера. Их задержали в Москве.

Сегодня Замоскворецкий суд по ходатайству Следкома отправил Уразова в СИЗО. Согласно материалам, обоим задержанным вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах.

Как «Реальному времени» сообщили в агентстве, они знают об аресте главы.

— Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию, — отметила пресс-служба WorldSkills Russia.

Биография Уразова: от Минтруда Татарстана до АСИ

Роберт Уразов родился в Казани в 1979 году. С 2000 по 2007 года трудился на разных должностях в Отделении Пенсионного фонда России по Татарстану. С 2007 по 2011 год занимал должность начальника финансового управления Министерства труда, занятости и социальной защиты республики. С 2011 по 2013 год — заместитель министра труда, занятости и социальной защиты региона.

С 2013 по 2014 год работал помощником министра России по развитию Дальнего Востока. В 2014 году — заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. С 2014 года — генеральный директор агентства WorldSkills Russia.

В отношении агентства проводилась проверка

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, в отношении АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) проводилась проверка.

— В отношении Агентства развития профессий и навыков проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей, — отмечают в издании.

По данным СМИ, информация о WorldSkills Russia фигурирует в судах от прошлого года, и все они связаны с необоснованным обогащением. Так, за 2023 год агентство неосновательно получило более 10 миллионов рублей. В судах на сегодняшний день ожидают решения дела на 6 миллионов рублей.

С сайта агентства не убрали данные об арестованных



На данный момент на сайте worldskills.ru в разделе «Руководство» все еще есть карточки Уразова и Мухаметзянова.

Агентство создали в 2020 году. Его учредителями стали правительство и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Основная задача некоммерческой организации — популяризация рабочих профессий, в том числе через проведение национальных чемпионатов.

Само движение популяризации рабочих профессий зародилось в Европе после Второй мировой войны. В 1946 году генеральный директор Испанской молодежной организации Хосе Антонио Элола Оласо организовал первый конкурс рабочих профессий. В том же году была организована некоммерческая ассоциация WorldSkills International.

Россия вступила в организацию в 2012 году, а в 2013-м состоялся первый конкурс WorldSkills Russia. В 2022 году страну исключили из состава ассоциации.

Елизавета Пуншева