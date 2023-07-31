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В Татарстане создали организационный комитет по подготовке участия республики в выставке-форуме «Россия»

18:13, 31.07.2023

В Татарстане создали организационный комитет по подготовке участия региона в Международной выставке-форуме «Россия». Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Как следует из документа, возглавит комитет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Основными задачами комитета станут:

  • разработка и утверждение республиканского плана мероприятий;
  • контроль за выполнением плана и целевым использованием финансовых средств;
  • разработка предложений по организации взаимодействия между различными инстанциями;
  • организация взаимодействия между различными инстанциями.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На ней 89 регионов страны представят свои экспозиции с экономическими и другими достижениями.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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