Три университета Татарстана вошли в топ-100 российских вузов по версии RAEX

Фото: Максим Платонов

Три татарстанских высших учебных заведения — Казанский федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет — вошли в сотню лучших российских вузов согласно рейтингу агентства RAEX, сообщает пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Казанский федеральный университет занял 20-е место с общим баллом 3,6989. По образовательной деятельности он оказался на 23-й позиции, по востребованности выпускников — на 25-й, а по уровню научно-исследовательской деятельности — на 12-м месте.

Казанский государственный медицинский университет разместился на 44-м месте с общим баллом 2,6037. Вуз показал 46-й результат по образовательной деятельности, 44-й — по востребованности выпускников и 74-й — по уровню научно-исследовательской работы.

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) занял 74-ю позицию с общим баллом 2,3002. Он продемонстрировал 68-й результат в образовательной сфере, 105-й — в области востребованности выпускников и 52-й — в научно-исследовательском направлении.

Рейтинговый список возглавили пять московских университетов: Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

При подготовке рейтинга специалисты RAEX использовали статистические показатели и результаты опросов более 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Стоит подчеркнуть, что в начале июня университет Иннополиса вошел в топ-5 IT-вузов России. Учебное заведение Татарстана уступило московским и питерским вузам, заняв пятое место. В рейтинге было несколько параметров оценивания учебных заведений.

Разиль Самигуллин