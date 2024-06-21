К 2030 году в России планируют создать квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов

Фото: Динар Фатыхов

К 2030 году в России планируют создать квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление советника главы «Росатома» Руслана Юнусова.

— Мы показали 20—25 кубитов на разных платформах в конце прошлого года. В этом году мы должны показать 50. Мы понимаем, как к этому идти. Мы ждем, что у нас во второй половине года, осенью, это должно получиться, — Руслан Юнусов.

Стоит подчеркнуть, что в конце марта американские IT-компании Microsoft и OpenAI рассматривали возможность создания уникального дата-центра, который станет платформой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Этот проект, по данным СМИ, носит кодовое название Stargate. Бюджет проекта оценивается в $100 млрд.

Разиль Самигуллин