Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте ВВП России за 4 месяца 2024 года

На заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский ВВП вырос на 5,1% за первые четыре месяца текущего года. Это говорит о положительной динамике развития российской экономики, сообщает ТАСС.

— В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1%. Отмечу, что этого удалось достичь с учетом сохраняющейся рекордно низкой безработицы на уровне 2,6% в апреле, — отметил председатель правительства.

Напомним, в начале июня Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме анонсировал новые меры поддержки и заявил о росте экономики России.

Разиль Самигуллин