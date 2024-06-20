В первом квартале 2024 года нехватка кадров в российских компаниях достигла максимума
В январе — марте 2024 года в компаниях, ведущих деятельность в России, резко выросла нехватка сотрудников. Обеспеченность кадрами в I квартале 2024 г. снизилась до минимума за всю историю наблюдений. Планы компаний по найму на II квартал 2024 г. — на максимуме, сообщает Газета.ru.
Как отметила лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова, дефицит кадров наблюдается во всех сферах, особенно в производстве и IT. По ее словам, молодежь не очень сильно интересуется вакансиями инженеров и производственников, однако в последнее время промышленники стараются активно популяризировать эти профессии. Кроме того, новых людей в большом количестве набирают в компании, занимающиеся импортозамещением.
В начале июня заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова также заявила о дефиците медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России. По ее словам, нехватка составляет 63 тысячи человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.