В первом квартале 2024 года нехватка кадров в российских компаниях достигла максимума

Фото: Максим Платонов

В январе — марте 2024 года в компаниях, ведущих деятельность в России, резко выросла нехватка сотрудников. Обеспеченность кадрами в I квартале 2024 г. снизилась до минимума за всю историю наблюдений. Планы компаний по найму на II квартал 2024 г. — на максимуме, сообщает Газета.ru.

Как отметила лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова, дефицит кадров наблюдается во всех сферах, особенно в производстве и IT. По ее словам, молодежь не очень сильно интересуется вакансиями инженеров и производственников, однако в последнее время промышленники стараются активно популяризировать эти профессии. Кроме того, новых людей в большом количестве набирают в компании, занимающиеся импортозамещением.

В начале июня заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова также заявила о дефиците медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России. По ее словам, нехватка составляет 63 тысячи человек.

Разиль Самигуллин