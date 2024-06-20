Новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания

Фото: Максим Платонов

Новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания. Скоро начнутся клинические исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в стационарах с диагнозом «ботулизм» в регионах России находится 301 человек.

Стоит подчеркнуть, что первые сообщения о зараженных ботулизмом появились 17 июня. Тогда в Москве более 100 человек были доставлены в больницу с подозрением на заболевание. Позже Следственный комитет начал проверку по этим фактам.

Сегодня в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились еще три человека с симптомами ботулизма. Татарстанцы обратились после повторного обзвона потребителей салата с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен».

Разиль Самигуллин