Новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания
Новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания. Скоро начнутся клинические исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.
Глава ведомства добавил, что в настоящее время в стационарах с диагнозом «ботулизм» в регионах России находится 301 человек.
Стоит подчеркнуть, что первые сообщения о зараженных ботулизмом появились 17 июня. Тогда в Москве более 100 человек были доставлены в больницу с подозрением на заболевание. Позже Следственный комитет начал проверку по этим фактам.
Сегодня в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились еще три человека с симптомами ботулизма. Татарстанцы обратились после повторного обзвона потребителей салата с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен».
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